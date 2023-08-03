Прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — Россия

Представляем вашему вниманию прогноз на хоккейный матч предсезонного турнира «Сочи» – Россия.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Сочи» в данный момент одна из самых максимально настроенных на успех команд. В прошлом сезоне южане проваливались постоянно – выдавали рекордную серию из 21 поражения подряд, расстались с двумя тренерами и теряли лидеров. Лишь в конце февраля болельщики смогли немного ощутить вкус настоящих побед, когда команда выдала серию из четырёх игр без поражений в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, что она одержала три победы и даже отобрала очки у СКА. За этот период «Сочи» забивал в среднем больше четырёх шайб и на сей раз на домашнем турнире вновь постарается порадовать болельщиков. Сборная России тоже не будет против такого сценария. По большому счёту у этой команды задача одна – проверить готовность молодых игроков перед сезоном. Поэтому они будут стараться играть активно, чтобы показать себя.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

В двух последних матчах «Сочи» и сборной России на этом турнире забивалось не менее пяти готов, теперь можно рассчитывать на такую же результативность. Таким образом основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.90.

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