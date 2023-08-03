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Прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — Россия

Прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — Россия
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Представляем вашему вниманию прогноз на хоккейный матч предсезонного турнира «Сочи» – Россия.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.

«Сочи» в данный момент одна из самых максимально настроенных на успех команд. В прошлом сезоне южане проваливались постоянно – выдавали рекордную серию из 21 поражения подряд, расстались с двумя тренерами и теряли лидеров. Лишь в конце февраля болельщики смогли немного ощутить вкус настоящих побед, когда команда выдала серию из четырёх игр без поражений в основное время.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, что она одержала три победы и даже отобрала очки у СКА. За этот период «Сочи» забивал в среднем больше четырёх шайб и на сей раз на домашнем турнире вновь постарается порадовать болельщиков. Сборная России тоже не будет против такого сценария. По большому счёту у этой команды задача одна – проверить готовность молодых игроков перед сезоном. Поэтому они будут стараться играть активно, чтобы показать себя.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В двух последних матчах «Сочи» и сборной России на этом турнире забивалось не менее пяти готов, теперь можно рассчитывать на такую же результативность. Таким образом основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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