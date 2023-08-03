Прогноз на матч предсезонного турнира «Сочи» — Россия

Представляем вашему вниманию прогноз на хоккейный матч предсезонного турнира «Сочи» – Россия.
Ставка: ТБ 5.5 за 1.90.
«Сочи» в данный момент одна из самых максимально настроенных на успех команд. В прошлом сезоне южане проваливались постоянно – выдавали рекордную серию из 21 поражения подряд, расстались с двумя тренерами и теряли лидеров. Лишь в конце февраля болельщики смогли немного ощутить вкус настоящих побед, когда команда выдала серию из четырёх игр без поражений в основное время.
Стоит отметить, что она одержала три победы и даже отобрала очки у СКА. За этот период «Сочи» забивал в среднем больше четырёх шайб и на сей раз на домашнем турнире вновь постарается порадовать болельщиков. Сборная России тоже не будет против такого сценария. По большому счёту у этой команды задача одна – проверить готовность молодых игроков перед сезоном. Поэтому они будут стараться играть активно, чтобы показать себя.
В двух последних матчах «Сочи» и сборной России на этом турнире забивалось не менее пяти готов, теперь можно рассчитывать на такую же результативность. Таким образом основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.90.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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