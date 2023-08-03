Прогноз на игру отбора Лиги конференций «Пюник» — «Кальмар»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги конференций «Пюник» — «Кальмар».

Ставка: победа «Пюника» за 2.30.

После прошлогоднего еврокубкового вояжа недооценивать «Пюник» не стоит. В прошлом еврокубковом сезоне клуб из Еревана прошёл до третьего раунда Лиги чемпионов, оставив за бортом соревнований «ЧФР Клуж» и «Дюделанж». Дальше подопечных Меликяна не пропустила «Црвена Звезда» (0:7 по сумме двух матчей), а в плей-офф Лиги Европы армянская команда в серии послематчевых пенальти проиграла «Шерифу». Групповой этап Лиги конференций «Пюник» завершил на третьем месте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Армении «Пюник» довольствовался серебряными медалями, набрав на три очка меньше «Урарту». Вместо квалификации Лиги чемпионов команда Егише Меликяна завоевала пропуск в квалификацию Лиги конференций. В первом раунде вице-чемпион Армении уверенно обыграл эстонский клуб «Нарва Транс» (5:0 по сумме двух матчей), а благодаря выездной волевой победе над «Кальмаром» (2:1) сделал серьёзную заявку на проход в следующий раунд квалификации.

В прошлом розыгрыше чемпионата Армении Лука Юричич и Юсуф Отубанджо забили половину голов команды — по 17 мячей. В решающей встрече атакующий тандем постарается не подвести команду. Рекомендуем ставку на победу «Пюника» за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.05.

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