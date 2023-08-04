«Краснодар» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«3-й тур РПЛ откроет игра «Краснодара» и «Пари НН». Сейчас у соперников присутствует разница в классе. Хотя я бы так легко нижегородцев тут со счетов не списывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, на старте Премьер-Лиги соперники показали совсем разные результаты. Краснодарцы пока только выигрывали – 3:1 с «Динамо» и 2:0 с «Сочи». Теперь подопечные Ивича возглавляют таблицу РПЛ. А вот «Пари НН» идёт в нижней части турнира, ведь пока не выигрывал. В двух турах подопечные Юрана уступили «Зениту» (0:2) и сыграли вничью с «Уралом» (0:0).

Однако в Кубке России противники выступили с противоположными исходами. Так, «Краснодар» уступил «Спартаку» — 1:2, а «Пари НН» сумел добыть победу в игре с «Динамо» — 2:1. Впрочем, «быкам» не повезло с удалением в первом тайме.

Не думаю, что «Пари НН» тут ждёт успех. Пока что клуб выступает хуже «Краснодара». Однако я рискну и предположу, что «быки» не добудут сухую победу. Подопечные Ивича играют в атакующий футбол, который даёт соперникам возможность для контратак. Скорее всего, нижегородцы уступят. Но без голов они домой не уедут, я считаю», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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