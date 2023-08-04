«Краснодар» — «Пари НН»: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.65.

«Краснодар» и «Пари НН» встретятся в 3-м туре чемпионата России. Уровень соперников разный. Не думаю, что нижегородцы тут наберут очки.

«Краснодар» уверенно стартовал в РПЛ – с двух побед. Обыграл клуб московское «Динамо» (3:1), а затем и «Сочи» (2:0). Теперь «быки» возглавляют таблицу Премьер-Лиги. Там компанию им составляет только «Спартак», тоже выигравший в двух турах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» провалил старт сезона. Пока ни одной победы не добыли подопечные Юрана. Сначала уступил клуб «Зениту» (0:2), а позже не смог выиграть у «Урала» (0:0). Так что с одним очком коллектив уже идёт в нижней части таблицы.

Думаю, «Краснодар» тут, конечно, сыграет первым номером. «Пари НН» будет отбиваться. Учитывая стиль игры подопечных Ивича, они, скорее всего, забьют в первые 20 минут, а позже смогут развить свой успех. Нижегородцы вряд ли смогут ответить своему сопернику», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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