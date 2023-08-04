«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: гол Кордобы за 2.00.

«В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря одному из мячей Кордобы. До этого «быки» обыграли на выезде «Динамо». Не слишком удачно сыграли на Кубок со «Спартаком», но там было удаление Сперцяна. Однако краснодарцы достаточно активно выглядели в атаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» держит удар. Бывший нападающий Сергей Юран наладил игру в обороне. Игру с «Зенитом» подпортило удаление, а с «Уралом» сыграли вничью. Ещё в кубковой игре сумели обыграть «Динамо». Нижегородцы сыграли «на ноль» в пяти из семи последних матчей РПЛ. Вот такой соперник у атакующего «Краснодара».

В прошлом сезоне оба матча выиграл «Краснодар». Домашние стены и класс на стороне «Краснодара», но «Пари НН» может стоять до последнего. В последних шести из семи очных матчей команд голы случались с обеих сторон. Команды провели девять очных матчей — пять побед краснодарцев, три ничьих и одна победа нижегородцев. Общая разница забитых и пропущенных мячей 18-10 в пользу «быков». Кордоба забил по голу в каждом туре. Он нацелен на ворота и становится лидером «Краснодара». Он может сам сделать гол. Учитывая его хорошую форму, жду от форварда ещё один гол», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 5.06.

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