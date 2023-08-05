«Крылья Советов» – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Ростов» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.87.

«Крылья Советов» в Самаре будут принимать футбольный клуб «Ростов» Валерия Карпина. «Ростов» очень был хорош в игре с «Зенитом», особенно во втором тайме. Действительно, замены здорово сработали. Акбашев и иранец очень приятное впечатление оставили, и вообще видно было по движению — «Ростов» выглядит свежо и легковесно, чего не скажешь про «Зенит». Сейчас «Ростов» играет на выезде против Самары, у которой очень несбалансированная игра и очень нестабильная. Мы видели первый тайм, абсолютно провальный в домашнем матче с «Динамо», во втором с помощью замен, перестановок Осинькину игру удалось перевернуть, но здесь стоит отметить еще и то, что соперник не лучшим образом отреагировал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Карпин знает, как играет Самара, знает, как работает Осинькин. То же самое можно сказать и про «Крылья», хорошо знающие «Ростов». Мне просто кажется, сейчас «Ростов» более понятен, более четок в своих намерениях и исполнении. Поэтому у «Ростова» есть все ресурсы и возможности, чтобы не проиграть в этом матче. Вряд ли суперрезультативная игра будет, «Крылья» все-таки в прошлом матче три пропустили. «Ростов» очень внимательно сыграл в игре с «Зенитом» в обороне. Это надо тоже учитывать. Поэтому если я думаю, что «Ростов» не проиграет, то вряд ли рассчитываю, что в матче будет забито больше 4 мячей. Мой прогноз – Х2, то есть «Ростов» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 1,87», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

ПАОК заплатит за Оздоева € 1 млн.

Агент Гайча: у нас есть несколько вариантов, ждём новости из Италии.

Зоммер близок к переходу в «Интер» из «Баварии».