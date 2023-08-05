«Рубин» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

«Рубин» и «Спартак» проведут игру в рамках третьего тура российского чемпионата. Думаю, «красно-белые» тут должны набирать три очка — класс команды намного выше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» уверенно начал новый сезон. Пока клуб только побеждал. В РПЛ «красно-белые» одолели «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1). С калининградцами команда была близка к сухой победе, но пропустила на последних минутах. В Кубке России коллектив встречался с тяжелым соперником — с «Краснодаром». «Быки» остались играть вдесятером в первом тайме. Хотя подопечные Абаскаля сумели забить и до этого, победив 2:1 по итогу.

«Рубин» не так удачно стартовал в новом сезоне. Пока что команда не знала викторий. В РПЛ казанцы только играли вничью. Хотя, 2:2 с «Локомотивом» — результат достойный. Да и ничья с «Оренбургом» довольно неплохой исход (1:1). Но вот глубины состава не хватило подопечным Рашида Рахимова для хорошего матча в Кубке России. Клуб уступил «Ростову» — 0:1.

Я думаю, «Спартак» тут победит. Да, легко московской команде точно не будет. «Рубин» — крепкий и сыгранный коллектив, есть хорошие новички. Но все равно класс красно-белых намного выше. Возможно, с небольшим преимуществом в счете, но выиграют все равно гости», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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