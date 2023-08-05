«Рубин» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.95.

«Впереди 3-й тур РПЛ, и «Спартак» идёт пока без потерь, как и «Краснодар», — две победы в двух матчах. «Спартак» отправляется в гости к Рашиду Рахимову и «Рубину» в Казань. Очень любопытная игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» оставил неоднозначное впечатление по трём матчам, включая кубковую. Где-то «Рубин» был хорош, как с «Локомотивом» в Москве, где-то провисал, как в последнем матче с «Оренбургом». На Кубок чуть не хватило расторопности, хладнокровия и конкретики в матче с «Ростовом». Ну и вот он, матч домашний, с одной из самых обсуждаемых команд в российском футболе.

«Спартак» хорош в атаке, «Спартак» агрессивен, много моментов создаёт, много бьёт по воротам, но, как мы видели, «Спартак» по-прежнему чудовищно действует в обороне. В каждом матче у «Спартака» проблемы в защите, где-то приходится выручать вратарям, где-то соперник своё не реализует. Но о том, что у «Спартака» потрясающая группа атаки, лишний раз говорить даже не стоит.

«Рубину», с учётом того, что у него возрастные защитники, мне кажется, будет очень непросто. Крайние игроки на бровках у «Рубина» часто заигрываются, соответственно, не всегда в свои зоны успевают возвращаться. Это было видно и по матчу с «Оренбургом». Во вторых таймах, как мы видели, за исключением игры в Ростове, «Рубин» чуть-чуть провисал, и с «Локомотивом», и с тем же «Оренбургом». А у «Спартака» с помощью замен атака может добавлять.

Поэтому мой прогноз на матч «Рубин» — «Спартак»: «Спартак» забьёт минимум два мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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