«Оренбург» – «Урал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Урал» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.60.

«Оренбург» проведёт первый домашний матч в чемпионате. В Кубке России, как мы помним, они проиграли 0:6 ЦСКА, но та встреча вообще за скобками. Там состав у оренбуржцев был далёким от оптимального, ещё и вратарь быстро получил удаление. Пока я не вижу, чтобы «Оренбург» стал играть хуже, чем при Личке. В Казани играли с преимуществом, но не повезло в завершающей стадии, со «Спартаком» тоже было неплохо. И при своих болельщикам на искусственном поле, на мой взгляд, есть все шансы набрать очки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Уралу» будет сложно подстроиться под неудобный газон в Оренбурге. И как-то команда Гончаренко разочаровала своим футболом с «Пари НН». Как будто игры с ЦСКА и «Локомотивом» забрали много сил. Тем не менее, в игровом плане «Уралу» здесь будет легче, потому что «Оренбург» будет гнуть свою линию, не закроется.

Я думаю, что здесь, скорее всего, будет обмен голами. Почти не сомневаюсь в этом, но шансы хозяев мне кажутся более реальными. Газон свою роль сыграет. И группа атаки у «Оренбурга» поинтереснее, помастеровитее. Поставлю на то, что «Оренбург» не уступит при тотале больше 2,5 мяча. 2:1, 2:2 – такого развития событий жду», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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