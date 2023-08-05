ЦСКА — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06.
ЦСКА и «Локомотив» встретятся в 3-м туре российского чемпионата. Интересная игра. Особого внимания она заслуживает из-за того, что обе команды ещё не находятся в боевой форме.
Пока не очень ровно играют соперники на старте сезона. ЦСКА потерял очки с «Уралом», который, казалось, должен был обыгрывать в 1-м туре РПЛ, — 1:2. А матч с «Ахматом» вообще получился очень «остросюжетным». Арбитр Безбородов повлиял на игру. Но в итоге подопечные Федотова набрали свои три очка. До этого ЦСКА ещё разгромил «Оренбург» в Кубке. Хотя в том матче у соперника рано удалили игрока. Но на классе москвичи разгромили оренбуржцев — 6:0.
«Локомотив» пока не проигрывал в новом сезоне. В РПЛ команда «приветствовала» вернувшийся «Рубин». Тяжело было москвичам с казанцами. Итог — 2:2. Но зато «Факел» во 2-м туре не смог устоять перед железнодорожниками — пропустил от них четыре гола, отыграв только один. В Кубке подопечные Галактионова сумели обыграть обидчика ЦСКА — 2:1 с «Уралом».
В общем, обе команды явно ещё не набрали кондиций. Так что друг с другом они сыграют осторожно. Никто сейчас не хочет терять очки. Много голов я не жду в этом дерби. Моя ставка — тотал меньше 2.5», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.49.
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