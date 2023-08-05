ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру РПЛ в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.13.

«ЦСКА сенсационно проиграл «Уралу», но затем обыграл «Ахмат» в Грозном в матче, который запомнился судейским скандалом. У «Локомотива» была сложная победа в Воронеже, в которой итоговый счёт не отражает содержание игры. ЦСКА в Суперкубке по пенальти проиграл «Зениту», но выглядел не хуже чемпиона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако у армейцев есть проблемы – не играет Дивеев. Акинфеев выручает, но всё спасти он не может. У ЦСКА довольно короткая скамейка, но она была такой и в прошлом сезоне, когда команда Федотова выиграла Кубок России и взяла серебро в чемпионате.

В прошлом сезоне ЦСКА победил в очном матче, а ещё раз команды сыграли вничью. Армейцы не проигрывают железнодорожникам уже три матча подряд. Может быть, на моё предпочтение влияет статистика, которая на стороне ЦСКА. Поэтому на своём поле армейцы вполне способны одержать победу в дерби», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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