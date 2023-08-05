ЦСКА — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на московское дерби в РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-лиги ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.75.

«Московское дерби нас ждет в третьем туре российской Премьер-лиги. Очень интересный матч — ЦСКА против «Локомотива». Очевидного фаворита я тут не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» довольно неплохо начал сезон, особенно если вспоминать, как складывался предыдущий розыгрыш РПЛ. Сейчас с четырьмя баллами «железнодорожники» идут в верхней части таблицы. В первом туре подопечные Галактионова поделили очки с «Рубином» (2:2), после чего обыграли «Факел». Воронежцы в той игре долго сопротивлялись, но класс игроков «Локомотива» все-таки намного выше — 4:1.

А вот ЦСКА, конечно, довольно непонятная команда для меня сейчас. В первом туре клуб неожиданно уступил «Уралу» со счетом 1:2. Игра с «Ахматом», думаю, надолго всем запомнится: удаления, сплошные пенальти. Да, три очка подопечные Федотова с игры по итогу увезли. Но сделать какой-либо вывод о форме «армейцев» сложно после такой встречи.

В Кубке России оба соперника выиграли. Причем ЦСКА разгромил «Оренбург», рано оставшийся играть вдесятером, — 6:0. А вот «Локомотив» встречался с «Уралом» и тоже победил — 2:1.

Я не вижу тут одну из команд очевидным фаворитом. Вроде бы, судя по прошлому сезону, ЦСКА должен быть сильнее. Но пока очень нестабильные результаты выдавали армейцы. Так что я предположу, что соперники сыграют вничью по итогам 90 минут», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.49.

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