«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотри бесплатно прямую трансляцию Суперкубка Англии!

Сегодня, 6 августа, пройдёт матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Гвардиола против Артеты! Пеп в прошлом сезоне наконец-то выиграл Лигу чемпионов и сделал требл, обойдя «Арсенал» в самом конце чемпионата АПЛ. Сможет ли лондонский клуб отобрать у гиганта трофей в начале сезона?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».