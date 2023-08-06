«Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотри бесплатно прямую трансляцию Суперкубка Англии!
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Сегодня, 6 августа, пройдёт матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Гвардиола против Артеты! Пеп в прошлом сезоне наконец-то выиграл Лигу чемпионов и сделал требл, обойдя «Арсенал» в самом конце чемпионата АПЛ. Сможет ли лондонский клуб отобрать у гиганта трофей в начале сезона?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити».
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