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«Зенит» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

«Зенит» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 6 августа, пройдёт матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Сергей Семак потерял ключевых исполнителей и ждёт усиления. Чемпион остаётся фаворитом, но побеждать стало куда сложнее! А у Марцела Лички никак не получается наладить игру в обороне, поэтому нет и побед. Смогут ли динамовцы удивить петербуржцев?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

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