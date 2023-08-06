«Зенит» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

Сегодня, 6 августа, пройдёт матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Сергей Семак потерял ключевых исполнителей и ждёт усиления. Чемпион остаётся фаворитом, но побеждать стало куда сложнее! А у Марцела Лички никак не получается наладить игру в обороне, поэтому нет и побед. Смогут ли динамовцы удивить петербуржцев?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».