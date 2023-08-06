«Балтика» — «Факел»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Калининграде

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Факел».

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.00.

«Матч домашний для команды, которая поднялась в РПЛ. Пока эмоции ещё достаточно свежи у всех, хотя актив болельщиков «Балтики» по понятным причинам от посещения матча отказался. Тем не менее, я думаю, что где-то месяца полтора ещё Сергей Игнашевич может рассчитывать на вот этот эффект новизны, на то, что эмоции будут, тем более что соперник не очень грозный. Хотя «Факел» очень много бил по воротам в предыдущих матчах, но «Балтика», думаю, должна рассчитывать на позитивный для себя результат и уж точно не должна проиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Почему-то мне кажется, что игра в атаке у «Балтики» пока ещё довольно натужная, поэтому, выбирая ставку, я ориентировался на то, что счёт 1:0, ну, может быть, 1:1 в этом матче представляется мне наиболее вероятным. Отсюда выбор — «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2,5» с коэффициентом «двойка». Достаточно хороший, на мой взгляд, коэффициент для того, чтобы такую ставку сделать», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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