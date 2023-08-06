«Ман Сити» — «Арсенал»: ставка Александра Елагина на игру за Суперкубок Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Ман Сити» — «Арсенал».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.56.

«В прошлом сезоне соперники встречались трижды, и трижды верх брали ребята Гвардиолы: в АПЛ дважды (15 февраля в Лондоне 3:1 и 26 апреля в Манчестере 4:1), а также в 1/32 финала Кубка Англии 27 января 1:0, тоже на «Этихаде» в Манчестере.

Если брать общую статистику матчей между «Сити» и «Арсеналом» после появления Гвардиолы в Англии осенью 2016 года, то для «канониров» она просто удручающая: 19 игр во всех турнирах, 16 побед «Манчестер Сити», 1 ничья и две победы «Арсенала» в рамках Кубка Англии в 2017 и 2020 году.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Любопытно, что в матчах за СуперКубок или «Коммьюнити Шилд» «горожане» и «канониры» встречались всего два раза, и оба раза верх брал лондонцы: в ноябре 1934 года «Арсенал» в ранге чемпионата страны разгромил обладателя Кубка Англии «Ман Сити» 4:0 на «Хайбери»; спустя 80 лет (в августе 2014-го) история повторилась почти с тем же счётом в пользу «канониров» –– 3:0, которые, будучи на этот раз обладателями Кубка, разбили в пух и прах новоявленных чемпионов на «Уэмбли».

Ещё несколько интересных фактов. За восемь сезонов (с осени 2016-го) Гвардиолы у руля «Манчестер Сити» его команда в пятый раз будет участвовать в матче за «Комьюнити Шилд». В четырёх предыдущих случаях «горожане» в ранге чемпионов дважды брали трофей –в 2018 и 2019 году, обыграв, соответственно, «Челси» 2:0 и «Ливерпуль» в серии пенальти 5:4 после 90 минут, которые принесли ничью 1:1. А вот два последних матча, в которых они участвовали, «горожане», уже будучи победителями АПЛ, проиграли обладателям Кубка – сначала «Лестеру» 0:1 в 2021-м на «Уэмбли», а в прошлом году «Ливерпулю» 1:3 матч состоялся в Лестере на «Кинг Пауэр» из-за финала женского Евро-2022, который в те же сроки проходил на «Уэмбли». Так что для Гвардиолы и его «Ман Сити» это будет третий подряд матч за «Коммьюнити Шилд».

Артета и его «Арсенал» сыграют за Суперкубок во второй раз. Впервые они участвовали в противоборстве с «Ливерпулем» в 2020-м. Тогда Артета и его команда сумели обыграть мерсисайдцев в серии пенальти 5:4 после ничейных (1:1) 90 минут.

В составах обеих команд зрители увидят несколько интересных новичков. У «Арсенала» это опорник Деклан Райс, пришедший из «Вест Хэма», голландский центрдеф Юрриен Тимбер, перешедший из «Аякса», и немецкий форвард Кай Хаверц из «Челси».

У «Сити», увы, на поле «Уэмбли» не выйдут Илкай Гюндоган, уехавший в «Барселону», и Рияд Марез, подавшийся на заработки в Саудовскую Аравию, а также травмированный Кевин Де Брёйне. Зато, скорее всего, дебютирует за «Сити» хорватский опорник Матео Ковачич, перешедший из «Челси». В отличной форме, по мнению Гвардиолы, находится лучший бомбардир прошлого сезона, норвежец Эрлинг Холанд. Предлагаю поставить на голы – ТБ 3.5», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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