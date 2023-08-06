«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру 3-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«Зенит» — «Динамо» — одна из центральных игр тура. Это всегда яркая афиша, практически всегда яркие матчи. А сейчас, с приходом Марцела Лички, «Динамо» лихо бежит в атаку, моменты создаёт, забивает, но и много моментов не реализует. В обороне, как мы видим, какие бы перестановки Личка ни делал — Лаксальта в середину поля поставил, пытается что-то найти в сочетании центральных защитников — но Фомин неубедительно выглядит в опорной зоне, у «Динамо» явный крен в атаку. Думаю, что вряд ли на игру с «Зенитом» мы увидим нечто иное, другой вариант. Скорее всего, динамовцы забьют, но устоять перед атакой «Зенита» будет сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, дисквалификация Сергея Семака подтверждена, и ему ничего не скостили. Просто дали один матч дисквалификации за удаление после матча в Ростове. Кто будет руководить? Это будет Оливейра, Симутенков, Тимощук — пока не очень понятно. Но в хорошей форме Кассьерра, плюс чтобы два матча подряд «Зенит» провёл неубедительно — давненько такого не припомню. Сейчас у «Зенита» уже несколько не самых убедительных матчей. С «Ахматом» хоть и была победа, но тоже с вопросиками.

Поэтому я бы взял здесь «верх». Можно взять «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за неплохой коэффициент, но там не выше «двойки». Можно рассмотреть вариант «тотал больше 3 мячей» за 2.06 или сыграть просто банальный «верх» за 1.7 — тоже весьма неплохо. Думаю, что матч будет результативным», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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