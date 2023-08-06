«Балтика» — «Факел»: ставка Александра Мостового на игру 3-го тура РПЛ в Калининграде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Балтика» — «Факел».

Ставка: ничья за 3.25.

«Балтика» и «Факел» встретятся в 3-м туре чемпионата России. Соперник примерно равны по уровню, так что я тут очевидного фаворита не вижу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В РПЛ обе команды стартовали с поражений. «Факел» уступил «Ростову» и «Локомотиву», сумев забить (1:2 и 1:4). У «Балтики» тоже были тяжёлые соперники в первых турах чемпионата России – 0:2 с «Сочи» и 1:2 со «Спартаком». Думаю, оба клуба могли бы набрать хотя бы по очку, но пока им не удаётся нащупать свою игру.

Впрочем, в Кубке России противники показали уже разные результаты. «Балтика» смогла обыграть «Крылья Советов» со счётом 3:2, а вот «Факел» уступил «Сочи» — 1:3.

Если бы игра проходила в Воронеже, «огнеопасные» считались бы большими фаворитами. Однако сейчас их шансы равны, я считаю. Пока обе команды привыкают к старту сезона. Ставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

ЦСКА — о трансфере Давилы: деньги в пути, Виктор пока никуда не вылетал.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в ЦСКА.

Хусаинов обвинил Кукуляка в предвзятости к «Спартаку».