«Сочи» – «Ахмат»: прогноз Егора Титова на игру третьего тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Ахмат» в 3-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.03.

«Думаю, это один из центральных матчей тура. Понятно, что многие будут смотреть на противостояние «Зенит» — «Динамо», но здесь интрига не менее серьезная. «Сочи» очень нравится по игре в первых матчах, хоть и уступили «Краснодару» в гостях, очень не повезло. Еще и без Нобоа такой футбол команда Хохлова показывает. Мне нравится.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А тут «Ахмат», проигравший три матча подряд с учетом Кубка России. Грозненцы могут играть, могут создавать. Им чуть-чуть не везет. И Ташуев настроит команду на максимум после таких результатов. Грозненцы выйдут побеждать в гостях. Но в то же время они понимают, что раскрываться сразу нельзя. Такой «Сочи» накажет.

Думаю, обе команды первый тайм будут опасаться друг друга, а потом пойдут моменты, замены стройность нарушат. Редко такое советую, но здесь мне понравилась ставка – второй тайм результативнее первого», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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