«Ман Сити» — «Арсенал»: прогноз Виктора Гусева на Суперкубок Англии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Ман Сити» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 4.00.

«Манчестер Сити» взял и АПЛ, и Кубок, и Лигу чемпионов. По английским правилам в игре на Суперкубок горожане сыграют против второй команды чемпионата, «Арсенала». «Канониры» долго лидировали в таблице, но осечки в конце не позволили им стать чемпионом. Это принципиальный матч и возможность для футболистов «Арсенала» реабилитироваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исторически у «канониров» большое преимущество в личных встречах — 100 побед у лондонцев, 66 у «Манчестер Сити», и 45 матчей завершились вничью. «Арсенал» потерял Джаку, но приобрел Хаверца. Рияд Марез покинул «Манчестер Сити» и перешел в Саудовскую Аравию. Ему на замену пришел Ковачич. Если учитывать все факторы последнего времени, то преимущество у «горожан».

«Манчестер Сити» победил «Арсенал» в восьми последних матчах кряду. Статистика не врёт. У них пятый титул за последние шесть лет в Англии, да и победу в Лиге чемпионов забывать не стоит. «Манчестер Сити» шесть раз выиграл Суперкубок Англии, а у «Арсенала» 16 побед. Дважды они играли друг с другом, и оба матча завершились победой «канониров». Мне кажется, что на этот раз лондонцы сумеют дать бой горожанам», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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