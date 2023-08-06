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Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Шахтёр»

Прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Шахтёр»
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Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч «Тоттенхэм» — «Шахтёр».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«Тоттенхэм» столкнулся с некоторыми трудностями во время предсезонного тура по Азии, однако их последний товарищеский матч показал, что команда всё ещё находится в хорошей форме. Главный тренер команды Ангелос Постекоглу, вероятно, ограничит игровое время своих основных игроков, учитывая предстоящий матч с «Барселоной». Три игрока: Брайан Хиль, Райан Сессеньон и Родриго Бентанкур — не будут доступны из-за долгосрочных травм.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шахтёр» уже начал свой сезон в чемпионате страны, и это даёт им преимущество в подготовке. Новый центральный нападающий Лассина Траоре показал себя с хорошей стороны, забив несколько голов. Однако у команды также есть проблемы с травмами — Георгий Судаков, Валерий Бондарь и Иван Петряк не смогут принять участие в матче.

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Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Шахтёр
Украина

С учётом некоторых травм и возможного сокращения игрового времени основных игроков «Тоттенхэма» у «Шахтёра» может быть небольшое преимущество. Аналитики считают, что игра с неоптимальными составами будет открытой и результативной.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

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