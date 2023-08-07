«Авангард» — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Авангард» — Россия.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.06.

«Матч, в котором сыгранность «Авангарда» должна превзойти желание показать себя новичков сборной России. Обратим внимание на то, что «ястребы» в первом матче турнира с сочинцами и «ястребы» во втором матче со СКА – это два совершенно разных «Авангарда». То есть даже неофициальные, но максимально приближенные к ним позволяют омичам двигаться вперёд весьма солидными шагами. Безусловно, СКА на любого соперника действует как красная тряпка на быка, и мы это тоже учитываем. И понимаем, что такой собранности у «ястребов» против сборной России не будет. Но у сборников совсем плохо с атакой: две заброшенных шайбы за два матча – с такой результативностью далеко не уйдёшь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стало быть, омский опыт должен решить исход матча. Предположу, что куда более умудрённые «ястребы» дадут молодёжи в форме сборной вволю побегать, поатаковать. Заодно потренируются в оборонительных построениях. Ну, а дальше, уже на фоне накапливающейся по ходу матча усталости, «Авангард» своё возьмёт и пару шайб забросит. Поэтому предположу победу омичей в основное время с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК Авангард Омск Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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