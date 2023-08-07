Представляем вашему вниманию прогноз на матч Sochi Hockey Open «Авангард» – Россия.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.03.

«Авангард» всегда довольно ответственно относится к товарищеским турнирам. По крайней мере, в Сочи омичи уже третий год демонстрируют серьёзную мотивацию и намерены вновь защитить титул. Пока идеальной игру подопечных Михаила Кравеца назвать нельзя, встреча с «Сочи» это подтвердила. Тем не менее ориентироваться по ней тоже не стоит, так как фаворит просто не реализовал большую часть своих моментов, которые на самом деле были опасными.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Зато в игре с главным конкурентом СКА «ястребы» проявили себя во всей красе, забросив пять шайб. Именно такого хоккея стоит ждать от них и на сей раз. Да, можно отметить, что сборная России до сих пор не пропускала больше двух голов за игру, но есть нюансы. Сначала она встречалась с «Сочи», у которого и без того есть проблемы с атакой, а затем с защитным «Адмиралом».

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК Авангард Омск Не начался Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

Теперь же справиться с натиском едва ли удастся. Кроме того, в двух последних матчах «Авангарда» и сборной России на этом турнире забивалось минимум шесть голов. Основной ставкой рассмотрим тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.03.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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