Представляем вашему вниманию прогноз на матч Sochi Hockey Open «Авангард» – Россия.
Ставка: ТБ 5.5 за 2.03.
«Авангард» всегда довольно ответственно относится к товарищеским турнирам. По крайней мере, в Сочи омичи уже третий год демонстрируют серьёзную мотивацию и намерены вновь защитить титул. Пока идеальной игру подопечных Михаила Кравеца назвать нельзя, встреча с «Сочи» это подтвердила. Тем не менее ориентироваться по ней тоже не стоит, так как фаворит просто не реализовал большую часть своих моментов, которые на самом деле были опасными.
Зато в игре с главным конкурентом СКА «ястребы» проявили себя во всей красе, забросив пять шайб. Именно такого хоккея стоит ждать от них и на сей раз. Да, можно отметить, что сборная России до сих пор не пропускала больше двух голов за игру, но есть нюансы. Сначала она встречалась с «Сочи», у которого и без того есть проблемы с атакой, а затем с защитным «Адмиралом».
Теперь же справиться с натиском едва ли удастся. Кроме того, в двух последних матчах «Авангарда» и сборной России на этом турнире забивалось минимум шесть голов. Основной ставкой рассмотрим тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.03.
Экспресс с коэффициентом 20.73.
Сушинский отреагировал на многомиллионный контракт Ткачёва с «Авангардом».
Шведский защитник Эрик Карлссон в результате обмена стал игроком «Питтсбурга».
- 7 августа 2023
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 5 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 4 августа 2023
-
19:00
-
18:00