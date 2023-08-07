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Sochi Hockey Open: расписание на 7 августа: кто с кем играет, где смотреть в прямом эфире

7 августа состоятся матчи 4-го тура Sochi Hockey Open — 2023. Все матчи турнира проходят на арене «Шайба» в Олимпийском парке Сочи. В прямом эфире матчи можно смотреть на телеканалах «Матч!», KHL и KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Расписание матчей 7 августа

14:30 мск. «Авангард» — сборная России U23.

19:30. «Сочи» — «Адмирал».

Пока возглавляет турнирную таблицу «Сочи», набравший четыре очка. Вторым идёт «Адмирал» (4), третьим — СКА (3), четвёртым — «Авангард» (2), а замыкает таблицу сборная России (0).

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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