«Бавария» — «Монако»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямой эфир

7 августа в Мюнхене (Германия) состоится товарищеский матч между «Баварией» и «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Генерали Шпортпарк Унтерахинг» и начнётся в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают немецкий суперклуб фаворитом предстоящего матча: победу подопечных Томаса Тухеля оценили коэффициентом 1.43, тогда как успех монегасков идёт за 6.60. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тотал больше 3 мячей оценили котировкой 1.62, тогда как тотал меньше 2.5 идёт за 2.30. Если хотя бы по разу забьют обе команды, то сыграет ставка с коэффициентом 1.55.

В минувшем сезоне «Бавария» в 11-й раз подряд стала чемпионом Германии. «Монако» за 38 туров набрал 65 очков и занял лишь шестое место в Лиге 1, не сумев отобраться в еврокубки на сезон-2023/2024. Летом на пост наставника монегасков пришёл австриец Адольф Хюттер.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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