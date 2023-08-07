«Арсенал» — «Енисей»: смотреть онлайн матч Первой лиги, где покажут, кто фаворит

7 августа в Туле на стадионе «Арсенал» состоится заключительный матч 4-го тура Первой лиги сезона-2023/2024 между местным «Арсеналом» и красноярским «Енисеем». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Букмекеры считают шансы команд практически равными: сделать ставку на победу красноярцев можно с коэффициентом 2.60. Успех хозяев оценили котировкой 2.65. Ставки на ничью принимают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики сомневаются, что обе команды способны порадовать любителей футбола высокой результативностью: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.79.

«Арсенал» после трёх матчей имеет в своём активе два очка и располагается на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с тремя очками идёт на 11-й позиции.

Экспресс с коэффициентом 20.73.

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