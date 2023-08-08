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«Спартак» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

«Спартак» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.90.

«Спартак» и «Пари НН» встретятся во 2-м туре Кубка России. Думаю, у нижегородцев нет тут шансов. Они ещё и играют на выезде. Красно-белым сегодня не составит труда выиграть, по моему мнению.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» очень прилично начал сезон. Уже можно говорить о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Ведь пока клуб только побеждал. Конечно, в защите не без огрехов у красно-белых — пропускали в каждом матче. Однако в атаке подопечных Абаскаля не остановить. Бонгонда неплохо адаптировался. Так что перспективы у «Спартака» очень большие.

А вот «Пари НН» со старта сезона добыл пока только одну победу, и то в Кубке – 2:1 с «Динамо». В РПЛ дела у нижегородцев совсем плохи, дважды клуб проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем матче ещё и сдали нервы у Юрана – получил красную карточку тренер после финального свистка. На пользу команде такие события, конечно, не идут.

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Думаю, «Спартак» очень доволен стартом сезона. Сейчас клуб будет играть расслабленно. Выйди на поле против него сильный соперник, может быть, и не выиграли бы красно-белые. Однако «Пари НН» — не тот клуб, который сможет выиграть у команды Абаскаля. Жду уверенной победы «Спартака», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

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