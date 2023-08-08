«Спартак» — «Пари НН»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.90.

«Спартак» и «Пари НН» встретятся во 2-м туре Кубка России. Думаю, у нижегородцев нет тут шансов. Они ещё и играют на выезде. Красно-белым сегодня не составит труда выиграть, по моему мнению.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» очень прилично начал сезон. Уже можно говорить о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Ведь пока клуб только побеждал. Конечно, в защите не без огрехов у красно-белых — пропускали в каждом матче. Однако в атаке подопечных Абаскаля не остановить. Бонгонда неплохо адаптировался. Так что перспективы у «Спартака» очень большие.

А вот «Пари НН» со старта сезона добыл пока только одну победу, и то в Кубке – 2:1 с «Динамо». В РПЛ дела у нижегородцев совсем плохи, дважды клуб проиграл и один раз сыграл вничью. В последнем матче ещё и сдали нервы у Юрана – получил красную карточку тренер после финального свистка. На пользу команде такие события, конечно, не идут.

Думаю, «Спартак» очень доволен стартом сезона. Сейчас клуб будет играть расслабленно. Выйди на поле против него сильный соперник, может быть, и не выиграли бы красно-белые. Однако «Пари НН» — не тот клуб, который сможет выиграть у команды Абаскаля. Жду уверенной победы «Спартака», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

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