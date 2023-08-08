Сборная России — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч сборная России – СКА.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.19.

«Интересный предсезонный турнир, в котором хозяева пропускают последний тур, который, по идее, должен стать решающим. Глядя на соперников последнего матча, понимаешь, кто на этом турнире банкует, и это точно не ХК «Сочи», хоть его и называют хозяином.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборников у нас наконец-то прорвало, и после скудного урожая двух первых туров они забросили целых четыре шайбы, включая победную в овертайме. В принципе, третий матч – достаточный для таких талантливых пацанов срок, чтобы минимально сыграться. И это тут же дало свой результат, попутно сделав дальневосточников досрочными победителями турнира.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Россия Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная на подъёме и в хорошем настроении, поэтому СКА придётся нелегко. Но питерцы должны справиться. Иначе рискуют оказаться на последнем месте – в принципе, ничего страшного, но мерзко хихикать и показывать пальцем на них будут. Чего никому не хочется. Поэтому Питер будет упираться, включит свой игровой опыт и в итоге должен два своих очка набрать. Думаю, и тотал будет весёлым, от 5.5 и выше», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

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