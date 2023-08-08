Сборная России — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч предсезонного турнира

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч сборная России – СКА.
Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 2.19.
«Интересный предсезонный турнир, в котором хозяева пропускают последний тур, который, по идее, должен стать решающим. Глядя на соперников последнего матча, понимаешь, кто на этом турнире банкует, и это точно не ХК «Сочи», хоть его и называют хозяином.
Сборников у нас наконец-то прорвало, и после скудного урожая двух первых туров они забросили целых четыре шайбы, включая победную в овертайме. В принципе, третий матч – достаточный для таких талантливых пацанов срок, чтобы минимально сыграться. И это тут же дало свой результат, попутно сделав дальневосточников досрочными победителями турнира.
Сборная на подъёме и в хорошем настроении, поэтому СКА придётся нелегко. Но питерцы должны справиться. Иначе рискуют оказаться на последнем месте – в принципе, ничего страшного, но мерзко хихикать и показывать пальцем на них будут. Чего никому не хочется. Поэтому Питер будет упираться, включит свой игровой опыт и в итоге должен два своих очка набрать. Думаю, и тотал будет весёлым, от 5.5 и выше», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 15.68.
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