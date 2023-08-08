Маккензи Макдональд — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Торонто

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Торонто Маккензи Макдональд – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева в трёх сетах за 3.60.

«В первом круге «Мастерса» в Торонто наш Аслан Карацев встретится с американцем Маккензи Макдональдом. Традиционно считается, что именно с этого канадского турнира и начинается настоящая подготовка к US Open.

Лучшие прогнозы на сегодня.

28-летний американец является довольно крепким середняком. Для него хард — любимое и едва ли не единственное покрытие. Если не брать короткий травяной сезон, на быстрых кортах Маккензи и сыграл все свои матчи в количестве 42. Из них в 24 он одержал победы. Сейчас Макдональд занимает 60-е место в мировом рейтинге. А титульных побед в одиночном разряде у него нет.

Аслан Карацев, напротив, к харду за последний год никак не может приспособиться – всего семь побед в 23 матчах. И сейчас россиянин в рейтинге стоит ниже своего соперника. У Аслана 75-я позиция.

Между собой теннисисты играли два раза. И было это в 2022 году, когда они обменялись победами.

Итак, Аслан никак не может найти себя, но и Макдональд далеко не Джокович. Шансы у Карацева на победу есть, но, чтобы их использовать, нельзя допускать ошибок. Именно этот фактор и станет главным. Пожелаем россиянину успеха и удачи. Он за счёт своего прежнего опыта и выиграет. В трёх партиях», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

Медведев узнал первого соперника на «Мастерсе» в Торонто.

Ига Свёнтек объяснила, почему тренировалась в Монреале с заклеенным ртом.

Янчук: Медведев – один из фаворитов турнира в Торонто.