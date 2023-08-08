«Урал» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России в Екатеринбурге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.
«Ростов» в первом матче победил резервным составом «Рубин», к моему удивлению. «Урал» уступил «Локомотиву». Но там была неплохая игра. Просто «Локомотив» был в порядке.
Если брать остальные матчи, то в последней встрече «Ростов» провалился, потерпел крупное поражение. А «Урал», наоборот, в хорошем настроении на выезде обыграл «Оренбург».
Я думаю, что будет напряжённая игра, потому что «Ростов» вновь прибегнет к ротации. На поле появится много молодых футболистов. В связи с этим команда сыграет, как и в матче с казанским «Рубином», в пять защитников. Это скажется и на оборонительных действиях – они будут лучше, – и на атаке. Там моментов у дончан много не будет.
То же самое можно сказать и об «Урале». В матче с «Пари НН» он играл глубоко от обороны, ничего не смог сделать, практически не создав моментов.
Я думаю, что исход в этом матче может быть любым. Например, ничья и серия пенальти. Но мне кажется, что голов в этой игре точно будет немного», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 15.68.
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