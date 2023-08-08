«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на матч группового этапа Кубка России

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«На старте сезона «Локомотив» и «Рубин» уже встречались в Черкизове и тогда сыграли вничью — 2:2. Казанский клуб приятно удивил: далеко не каждому дебютанту удаётся в стартовом матче не проиграть фавориту на его поле. Тем более по факту Рубин мог рассчитывать и на большее. Свои моменты уже при счёте 2:1 не реализовали, а пропустили от «Локо» в концовке второго тайма. Но содержание и ход того матча неправильно напрямую перекладывать на предстоящую встречу, ведь составы будут совсем другие.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наверняка оба тренера внесут много изменений, чтобы иметь на поле свежих и мотивированных игроков. Тем более обе команды проиграли в прошлом туре российского чемпионата с разгромным счётом 1:4. А значит, есть повод быть недовольным многими футболистами основного состава.

Глубина обоймы у москвичей солиднее, но это ещё не гарантия успеха. Михаил Галактионов только нащупывает основную пару центральных защитников, и идеального сочетания пока нет. А тут ещё и кубковый матч, который вынуждает проводить ротацию.

«Рубин» при Рашиде Рахимове выдаёт очень хорошие отрезки, пока у игроков есть силы и соперник не производит замены. Понятно, что многие другие клубы могут выпускать по ходу матча игроков, не сильно уступающих в классе футболистам основного состава, а у казанцев такой возможности пока нет. Их запас намного скромнее. Но организация игры и поддержка болельщиков вполне могут помочь «Рубину» забить в домашнем матче. А у гостей отличиться способны либо получающие шанс резервисты, либо игроки основы, которые выйдут во втором тайме», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

ПАОК объявил о переходе Оздоева.

Зоммер в соцсетях попрощался с «Баварией».

Камоцци: ЦСКА может хорошо заработать на трансфере Чалова.