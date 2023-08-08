«Рубин» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России в Казани

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.

«Рубин» и «Локомотив» встретятся во 2-м туре группового этапа Кубка России. Как по мне, железнодорожники тут являются фаворитами. Скорее всего, они обыграют казанцев у них дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Старт сезона у «Рубина» совсем не задался. Пока ни одного матча не выиграл клуб. В РПЛ подопечные Рахимова дважды сыграли вничью и один раз уступили. Причём в последнем туре их разгромил «Спартак» — 4:1. Совсем не идёт игра у казанцев. В 1-м туре Кубка они ещё и уступили «Ростову» — 0:1.

«Локомотив» же на фоне «Рубина» смотрится не так плохо. Клуб со старта сезона проиграл только один раз – 1:4 в последнем туре с ЦСКА. Конечно, пока железнодорожники не готовы бороться за первые строчки в РПЛ. Но, думаю, со временем подопечные Галактионова наберут ход. Тот же «Факел» они сумели обыграть ранее с тем же разгромным счётом 4:1.

Соперники уже играли друг с другом в 1-м туре РПЛ. Тогда казанцы вели в счёте большую часть встречи. Изидор спас «Локомотив» от поражения на последних минутах. Тем не менее сейчас я всё равно отдаю предпочтение «Локомотиву». Важное значение тут играет глубина состава и опыт игроков. Пару дней назад команды играли в чемпионате. Так что я думаю, что команда Галактионова будет лучше готова сейчас к игре Кубка», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

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