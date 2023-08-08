«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России 8 августа

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.52.

«2-й тур группового этапа Кубка России. «Локомотив» начал с победы в этом турнире, а у «Рубина» пока ноль очков. В последнем туре чемпионата России обе команды получили по четыре гола и выглядели деморализованно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несомненно, будет ротация состава, а здесь с «Локомотивом» конкурировать сложно. Там всё же игроки более квалифицированные. Моя ставка — победа «Локомотива», — сказал Погребняк.

Экспресс с коэффициентом 15.68.

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