«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России 8 августа
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» за 2.52.
«2-й тур группового этапа Кубка России. «Локомотив» начал с победы в этом турнире, а у «Рубина» пока ноль очков. В последнем туре чемпионата России обе команды получили по четыре гола и выглядели деморализованно.
Несомненно, будет ротация состава, а здесь с «Локомотивом» конкурировать сложно. Там всё же игроки более квалифицированные. Моя ставка — победа «Локомотива», — сказал Погребняк.
Фонбет Кубок России. Группа B
08 августа 2023, вторник. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 15.68.
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Нужно найти лучшее сочетание защитников:
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