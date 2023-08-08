«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.16.
«С одной стороны, «Спартак» вроде бы и фаворит — выиграл все матчи в чемпионате и находится на первом месте. В Кубке также всё здорово. Лично мне игра команды очень нравится.
У «Пари НН» есть проблемы с атакой. Во всех матчах команда забила всего один гол. В чемпионате России пока забить не удаётся, а в Кубке оформили один гол с «Динамо», которое играло полностью вторым составом.
Однако думаю, что игра будет очень напряжённая. Дело в том, что у «Спартака» очень плотный график и приходится играть на третий день после двух выходных, а это очень сложно. В то же время у «Пари НН» весьма комфортный график и следующий матч пройдёт аж в понедельник, в отличие от «Спартака», которому играть в пятницу против «Урала».
Юрану нет смысла беречь состав, поэтому изменения у новгородской команды будут минимальными при таком графике.
Что главное для «Пари НН»? Не пропустить и искать свои шансы на контратаках. «Спартак» явно будет ротировать состав, чтобы готовым подойти к матчу с «Уралом», а это скажется на предстоящей встрече. Выберу один прогноз на эту игру — ТМ 2.5», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 15.68.
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