«Спартак» — «Пари НН»: прогноз Кузьмича на матч Кубка России в Москве

Популярный блогер Кузьмич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Пари НН».
Ставка: гол запасного игрока за 2.42.
«Впереди сложный матч на Кубок. У «Спартака» пройдёт три матча за семь дней. Тяжелейший график, поэтому жду большую ротацию. Уверен, в атаке мы увидим Мелёшина и Бальде. Мозес и Зобнин, скорее всего, будут отдыхать. Наверняка не сыграет с первых минут Соболев, в общем, жду очень широкую ротацию.
При таких раскладах всегда очень сложно искать какие-то прогнозы, так как и «Пари НН» также подвергнет свой состав ротации. Мне понравилась вот такая ставка: запасной игрок забьёт в этом матче.
Не исключено, что во втором тайме, если будет равный счёт, то Абаскаль начнет выпускать игроков основы, а там уже есть кому отметиться», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 15.68.
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