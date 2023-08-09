«Бенфика» — «Порту»: смотри бесплатно прямую трансляцию Суперкубка Португалии!
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Сегодня, 9 августа, пройдёт матч за Суперкубок Португалии «Бенфика» — «Порту». Начало — в 22:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Классическое противостояние на все времена! «Бенфика» и «Порту» на самом старте сезона в Португалии разыграют важный трофей — Суперкубок. Кто окажется сильнее?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Порту».
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