Каждый болельщик «Спартака» может выбрать, на что потратить специальный фонд от Winline!
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Больше года болельщики, выбравшие «Спартак» любимым клубом в приложении Winline, каждой ставкой пополняли фонд красно-белых.
Общая сумма в фонде, в который перечислялись 2% от всех поставленных средств, уже превышает 35 млн рублей! Теперь настало время решить, на что их потратить!
Если ты болеешь за красно-белых — переходи по ссылке и выбирай!
Winline предлагает три опции:
— футбольно-музыкальный фестиваль перед топовым матчем у «Открытие Банк Арены»;
— Fast Track на стадионе красно-белых, чтобы максимально быстро занимать своё место на трибунах;
— футбольная площадка перед ареной: с товарищескими турнирами болельщиков и играми с легендами.
Не теряй времени — голосование проходит с 7 по 9 августа!
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