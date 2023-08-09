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Каждый болельщик «Спартака» может выбрать, на что потратить специальный фонд от Winline!

Каждый болельщик «Спартака» может выбрать, на что потратить специальный фонд от Winline!
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Больше года болельщики, выбравшие «Спартак» любимым клубом в приложении Winline, каждой ставкой пополняли фонд красно-белых.

Общая сумма в фонде, в который перечислялись 2% от всех поставленных средств, уже превышает 35 млн рублей! Теперь настало время решить, на что их потратить!

Если ты болеешь за красно-белых — переходи по ссылке и выбирай!

Winline предлагает три опции:

— футбольно-музыкальный фестиваль перед топовым матчем у «Открытие Банк Арены»;

— Fast Track на стадионе красно-белых, чтобы максимально быстро занимать своё место на трибунах;

— футбольная площадка перед ареной: с товарищескими турнирами болельщиков и играми с легендами.

Не теряй времени — голосование проходит с 7 по 9 августа!

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