«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Сочи» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.

«Как правило, если играет «Оренбург», то надо ставить на «верховые» матчи или на результативность в первом тайме. «Оренбург» опять играет дома, пока у себя при Ярошике он не забил ни одного мяча – 0:6 от ЦСКА и 0:2 от «Урала» с ранним удалением Мансильи. И, может быть, не так много вопросов по содержанию игры «Оренбурга», но вот какая-то уверенность у оренбуржцев, конечно, пропала после ухода Марцела Лички.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» два последних матча проигрывает. До этого было хорошее начало. Но вот в последнем туре проиграли «Ахмату» (1:2), даже несмотря на то что вели в счёте. Вернулся Кристиан Нобоа. Я сомневаюсь, что он на искусственном поле в Оренбурге сыграет. Там наверняка Хохлов сделает определённые изменения, потому что серьёзный график, перелёты, переезды.

Фонбет Кубок России. Группа A Фонбет Кубок России. Группа A 09 августа 2023, среда. 16:15 МСК Оренбург Оренбург Не начался Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оренбург» второй матч подряд играет дома, поэтому у него преимущество. Брать «Оренбург» забьёт в первом тайме» на сей раз я не буду, но то, что первый тайм может получиться результативным, я предполагаю. В каждом матче «Оренбурга» (с ЦСКА, с «Уралом», со «Спартаком», с «Рубином») был забит как минимум один мяч в первом тайме. Поэтому я бы взял вариант «тотал первого тайма больше 1 гола» за 1.75. Мне кажется, голы здесь должны быть», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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