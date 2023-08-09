ЦСКА — «Факел»: прогноз Алексея Андронова на встречу Кубка России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.88.

«Очередной раунд Кубка России. Снова команды играют по разным группам и путям. ЦСКА предстоит матч с «Факелом». Для воронежской команды выдалось не самое простое начало сезона. Наверное, это было и ожидаемо, так как состав всё же не самый собранный и не очень сильный.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА, прямо скажем, удивил в недавнем московском дерби с «Локомотивом». Думаю, что такой победы (4:1) мало кто ожидал, но армейцы поймали свою игру в атаке, несмотря на то что некоторые фигуры покидают команду. Пока на игру потери не слишком влияют.

«Факел» — команда закрытая. Она не даст армейцам так вольготно чувствовать себя возле собственных ворот, но я полагаю, что у ЦСКА есть возможности забить больше 1 мяча. С учётом того, что уже есть одно поражение в Кубке и как в целом складывается этот турнир, то ЦСКА не будет удерживать минимальный счёт, а пойдёт забивать второй.

Моя ставка — победа ЦСКА с форой (-1). Не сомневаюсь в победе армейцев, причём с разницей больше чем в один мяч», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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