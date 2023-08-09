«Динамо» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.90.

«Динамо» и «Краснодар» встретятся во 2-м туре Кубка России. Если судить по составам, то москвичи кажутся фаворитами. Однако я отдаю предпочтение краснодарцам, которые намного лучше начали сезон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар», конечно, выдал прекрасный старт в РПЛ — три победы в трёх турах. Причём дважды «быки» смогли ещё и не пропустить — 2:0 с «Сочи» и 1:0 с «Пари НН». А единственный мяч им забило как раз «Динамо» в 1-м туре лиги — 3:1. Но вот в 1-м туре Кубка подопечные Ивича не смогли добиться успеха. «Спартак» сейчас слишком силён — 1:2.

«Динамо» совсем непонятная команда. Стартовал клуб с трёх матчей без побед. Помимо «Краснодара» (1:2), не смогли подопечные Лички выиграть у «Пари» НН» (1:2) и у «Крыльев Советов» (3:3). Но всех удивили бело-голубые на прошлых выходных — 3:2 с «Зенитом»! И вот совсем непонятно, это питерцы настолько не готовы сейчас или же «Динамо» не могло себе позволить в четвёртом матче кряду уступить.

В общем, я не вижу тут «Динамо» фаворитом. Слишком нестабилен клуб сейчас — ещё ищет он свою игру. А вот у «Краснодара» дела идут намного лучше. Да и в 1-м туре РПЛ «быки» уже смогли обыграть бело-голубых.

Так что и сейчас выберу ставку — победа «Краснодара», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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