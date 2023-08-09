«Крылья Советов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 9 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предожил ставку на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит».

Ставка: ничья за 4.10.

«Крылья Советов» и «Зенит» встретятся в рамках 2-го тура группового раунда Кубка России. Если не знать, как соперники стартовали в сезоне, то тут, кажется, всё очевидно. Однако я не думаю, что питерцам удастся выиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит», конечно, очень нестабилен. Вроде бы стартовал клуб с нескольких побед, но они не были доминирующими. Слишком сказался на питерцах уход нескольких игроков основы. И первый «звоночек» был во 2-м туре РПЛ с «Ростовом» — 1:1. Ну а затем последовал непредсказуемый матч с «Динамо», в котором московская команда вышла победителем — 3:2. Есть сейчас очень много вопросов к «Зениту». И один из них — станет ли команда Семака тратить силы на 2-й тур Кубка России, имея такие проблемы в чемпионате.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Крылья Советов» тоже добивались разных исходов на старте сезона. Одно про самарцев сейчас точно можно сказать — они проводят результативные игры. В трёх последних матчах подопечные Осинькина забили 10 мячей, а пропустили — семь. Несколько игр «Крыльев» были с сильными соперниками — 3:3 с «Динамо» и 5:1 с «Ростовом».

В общем, «Зенит» сейчас явно не выйдет на поле основным составом. Клуб точно намерен сконцентрироваться на РПЛ, где питерцы начали терять очки. Так что у «Крыльев Советов» тут есть шанс. Думаю, противники сыграют вничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.75.

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