Лоренцо Музетти — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Торонто

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Торонто Лоренцо Музетти – Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (-4.5) за 1.87.

«Итальянский теннисист Лоренцо Музетти на данный момент занимает довольно высокое 19-е место в мировом рейтинге. 21-летний спортсмен имеет в своём активе две турнирные победы, которые он одержал в 2022 году, но обе на грунте. А здесь, на харде в Торонто, он в первом раунде переиграл японца Йосихито Нисиоку – 6:4, 6:1, а далее в трёх партиях был сильнее австралийца Танаси Коккинакиса – 4:6, 7:5, 6:4. То есть видно, что и хард для него покрытие не чужое – 21 победа в 37 матчах за последний год. Да и посеян он в Торонто под 16-м номером совершенно справедливо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Даниил Медведев посеян здесь вторым. Хард — это любимое покрытие для россиянина. За последний год он выиграл на нём 47 встреч из 60. А в этом сезоне он стал победителем четырёх турниров на этом покрытии. На старте в Торонто 27-летний россиянин уверенно обыграл другого итальянца Маттео Арнальди – 6:2, 7:5. Сейчас придётся сложнее. И всё же Медведев одержит победу. Скорее всего, в двух сетах. Хотя Музетти явно сильнее предыдущего соперника Медведева, максимум, что он может сделать, это добиться тай-брейка в одной из партий», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

Медведев остался недоволен своей игрой в стартовом матче «Мастерса» в Торонто.

Мари Боузкова — Дарья Касаткина: лёгкой прогулки для россиянки не будет.

Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Торонто, уступив Макдональду.