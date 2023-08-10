«Ахмат» — «Балтика»: ставка Романа Гутцайта на игру Кубка России

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» – «Балтика».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.95.

У «Ахмата» очень большая группа травмированных футболистов, плюс ко всему Сергею Ташуеву ещё и нужно иметь свежих игроков на матч предстоящего тура внутреннего чемпионата. Ближайший соперник по РПЛ «Пари НН» свой кубковый матч провёл 8 августа, а «Ахмат» будет играть 10-го числа. Не забываем, что грозненцам ещё и ехать в гости к команде Сергея Юрана. Получается достаточно существенное преимущество в календаре именно для Нижнего. И не принимать это в расчёт Сергей Ташуев не сможет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Балтики» через два дня на третий после матча в Грозном выездная встреча с «Динамо» в чемпионате. Тоже караул. График просто сумасшедший. Тренироваться просто некогда. Тут восстановиться бы. И сделать это полноценно, если играть основой, будет сложно. Поэтому жду большие изменения в составах, которые могут повлечь за собой общее падение уровня игры», — сказал Гутцайт.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 10 августа 2023, четверг. 20:00 МСК Ахмат Грозный Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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