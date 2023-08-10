Прогноз на матч отбора Лиги Европы «Шериф» – БАТЭ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» – БАТЭ.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30.

На минувших выходных «Шериф» сыграл стартовый матч молдавского чемпионата и победил «Петрокуб» со счётом 1:0. Однако главный тренер чёрно-жёлтых Роберто Бордин провёл в этой встрече большую ротацию, ведь для «Шерифа» в большом приоритете матчи еврокубков. Однако во встрече с БАТЭ итальянскому тренеру придётся сделать три замены по сравнению с матчем недельной давности с «Маккаби», ведь сразу трое игроков основного состава будут недоступны из-за дисквалификаций.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Учитывая тот факт, что это только начало сезона для «Шерифа» и команда, в которой традиционно много новичков, плохо сыграна, это шанс для борисовчан не уйти с поля без забитого мяча. «Шериф» неплохо играет дома в еврокубках, а в матчах квалификации за последние три сезона тираспольцы одержали восемь побед в десяти матчах на своём поле.

БАТЭ после травмы Сиди Бане имеет проблемы в защите. И это при том, что в двух матчах с кипрским «Арисом» борисовчане пропустили 10 мячей. Даже ослабленный дисквалификациями состав «Шерифа» сможет воспользоваться дырами в обороне белорусской команды. Поэтому поставим на результативный матч – тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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