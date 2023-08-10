«Шериф» — БАТЭ: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Лиги Европы

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги Европы «Шериф» — БАТЭ.

Ставка: индивидуальный тотал «Шерифа» больше 1.5 за 1.75.

«Обе команды вывалились из отборочного турнира Лиги чемпионов. БАТЭ без вариантов пропустил дальше кипрский «Арис» – с разницей голов 5:11 по сумме двух матчей. «Шериф» в ответной встрече в дополнительное время уступил «Маккаби» из Хайфы на выезде.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Клуб из Тирасполя уже успел бодро влиться в новый сезон. До «Маккаби» прошел румынский «Фарул», а в минувшее воскресенье победно стартовал в чемпионате. Команда привычно составлена из легионеров, которые и должны давать результат на международной арене. Надо сказать, иногда у них и правда получается. К примеру, в прошлом сезоне «Шериф» добрался до стадии 1/8 финала Лиги конференций, но «Ниццу» не прошел.

БАТЭ выглядел против «Ариса» удручающе. 11 пропущенных мячей за два матча – катастрофа! Не уверен, что такие проблемы в обороне белорусы смогут исправить за одну неделю. Наверняка снова испытают большие трудности против быстрых и агрессивных атак соперника. «Шериф» закономерно идет фаворитом и матча, и дуэли. Думаю, мы увидим голы от хозяев», — сказал Ходасевич.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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