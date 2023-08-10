Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Олимпиакос» – «Генк»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Олимпиакос» – «Генк».

Ставка: победа «Олимпиакоса» за 2.09.

Один из самых интересных матчей третьего квалификационного раунда турнира. «Олимпиакос» в прошлом сезоне провалился в еврокубках, не сумев не просто выйти из группы, но и не одержав ни одной победы. Красно-белые усиленно готовились к новому сезону, неплохо обновили состав, укрепив ряд позиций, и теперь намерены доказать свою состоятельность. Стоит отметить, что в товарищеских матчах «Олимпиакосу» весьма не хватало стабильности – в нападении удавалось создавать много моментов, однако оборона допускала слишком много ошибок.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В каждом из пяти контрольных матчей хозяева пропускали минимум по одному мячу. Разумеется, «Генк», который в целом ни в чём не уступает сопернику в кадровом плане, не станет играть осторожно даже на выезде. Бельгийский чемпионат уже стартовал и гости находятся в более приемлемой физической форме.

Тем не менее для победы этого не хватит, потому что у «Генка» очень много травм ведущих игроков, а в четырёх первых встречах нынешнего сезона удалось одержать одну минимальную победу. В таком состоянии «Олимпиакосу» будет по силам одержать хотя бы минимальную победу и оформить задел перед выездом. Победа хозяев идёт с коэффициентом 2.09.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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