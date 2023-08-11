«Урал» — «Спартак»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 11 августа, пройдёт матч 4-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак». Начало — в 18:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Спартаковцы выдают один матч-концерт за другим, много забивают, но и пропускают порядочно. Однако побеждают! Команда Виктора Гончаренко — крепкий орешек, но у екатеринбуржцев слишком много травм в последнее время. Смогут ли уральцы остановить красно-белых?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Урал» — «Спартак».
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