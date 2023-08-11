«Урал» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

«Урал» и «Спартак» проведут матч в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. В чемпионате оба соперника пока не уступали. Но я всё же больше тут верю в успех красно-белых.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» с «Пари НН» выдали настоящий триллер во 2-м туре Кубка России. Сперва казалось, что москвичи спокойно выиграют с отрывом. Однако во второй сорокапятиминутке нижегородцы не только отыграли несколько голов, но ещё и вышли вперёд в счёте. В итоге на классе в концовке встречи команда Абаскаля таки победила 5:4. Конечно, зрелищный матч, но к «Спартаку» есть вопросы, нельзя так просто три мяча за десять минут после перерыва пропускать.

«Урал» тоже добился успеха во втором матче Кубка. Не с таким большим счётом, но всё же обыграли екатеринбуржцы важного соперника – 1:0 с «Ростовом». Хотя команда Карпина играла вторым составом. Впрочем, для подопечных Гончаренко эта победа стала уже третьей в новом сезоне. Весьма неплохо клуб смотрится.

Да, «Урал» без поражений пока идёт в РПЛ и располагается в верхней части таблицы. Но я не думаю, что это слишком долго продлится. Сейчас у екатеринбуржцев будет настоящая проверка. «Спартак», конечно, слишком много дал себе забить в игре с «Пари НН». Но факт остаётся фактом – красно-белые выиграли во всех стартовых матчах сезона. В РПЛ клуб лидирует и уже отрывается от «Зенита». Думаю, сейчас подопечные Абаскаля обязательно победят, чтобы увеличить разрыв. Ставлю на победу «Спартака», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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