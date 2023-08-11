«Бёрнли» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бернли» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.87.

«Английский чемпионат возвращается. В первом же туре нас ждёт встреча старых знакомых – «Бёрнли» сыграет с «Манчестер Сити». Помимо того, что для «бордовых» это будет первая игра после возвращения в АПЛ, так это будет ещё и встреча тренера Венсана Компани с наставником «горожан» Пепом Гвардиолой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бёрнли», конечно, провёл фантастический прошлый сезон. Сумел клуб в доминирующей манере пройти весь Чемпионшип, досрочно оформив повышение в классе. Летом «бордовые» провели несколько товарищеских матчей с сильными европейскими соперниками, не всем из которых проиграли – 2:0 с «Бенфикой» и 1:1 с «Бетисом».

Ну а про «Манчестер Сити» особого смысла говорить нет. Клуб в прошлом сезоне оформил требл и стал лучшим в Европе. Стоит упомянуть два факта. Во-первых, команду покинули несколько игроков основы. Гюндоган ушёл в «Барселону», Марез – в «Аль-Ахли», а Эррера в «Жирону». Но зато примкнули к действующему чемпиону Англии Гвардиол и Ковачич.

Также стоит отметить, что для «Сити» сезон стартовал ещё на прошлых выходных. Клуб играл с «Арсеналом» в рамках Суперкубка Англии и проиграл ему. В основное время противники сыграли вничью – «канонирам» повезло на последних минутах. Ну а серия 11-метровых – чистая рулетка.

Конечно, «Манчестер Сити» остался недоволен после поражения в Суперкубке. Так что у «Бёрнли» стало ещё меньше шансов на успех. «Горожане» явно намерены показать уверенный старт в АПЛ. Да и класс намного выше в любом случае», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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