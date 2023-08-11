«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Футбольный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Валенсия».

Ставка: победа «Севильи» в 1–2 гола за 2.25.

«В первый же день 1-го тура Примеры нас ждёт топ-матч. «Севилья» примет «Валенсию». Обе команды ранее можно было назвать топ-клубами. «Севилья» в прошлом сезоне снова выиграла Лигу Европы и является рекордсменом по количеству этих титулов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Лучшие годы «Валенсии» уже позади. В прошлом сезоне команда даже могла вылететь в Сегунду. Всё это случилось при правлении президента Питера Лима. Практически всех своих лучших футболистов «Валенсия» была вынуждена продать, чтобы решить свои финансовые проблемы. Помимо остальных, ушел из команды и Эдинсон Кавани, который перебрался в «Бока Хуниорс».

По сути, у «Валенсии» и не осталось статусных форвардов. В защите ещё в целом ничего, в том числе и вратарь, который отлично провёл прошлый сезон, а вот в нападении «Валенсия» очень сильно смущает. Скорее всего, «Валенсию» ждёт борьба за выживание, а я очень надеюсь, что она не проиграет эту битву.

У «Севильи» также есть финансовые проблемы, и ходят слухи, что придётся продавать кого-то из лидеров, но пока состав такой, который и выиграл Лигу Европы. Команда готова и к 1-му туру, и к предстоящему матчу за Суперкубок УЕФА с «Ман Сити», но нынешнюю «Валенсию» «Севилья» имеет все шансы победить.

Стоит отметить, что средний возраст игроков «Валенсии» составляет меньше 24 лет. Команда весьма малоопытная. В этом плане напрашивается ставка на победу «Севильи», которая дома и явно сильнее соперника.

Думаю, что много голов тут ждать не стоит, поэтому интересно выглядит и ставка на победу «Севильи» с разницей в 1–2 гола. Победа хозяев ожидается, а вот разгром вряд ли увидим», — сказал Вишневский.

Экспресс с коэффициентом 17.22.

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